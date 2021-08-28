 

Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса

28.08.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

«Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС.

По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз.

«Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет».

Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них».

Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Меркель прилетела в Москву, Путин назвал Германию “одним из основных партнеров”

05.07 / Автоновости: M Conversions модернизировало универсал BMW 320d

03.05 / Российские телебашни включат праздничную подсветку в поддержку «Бессмертного полка»

31.10 / Bild – немецкие политики нарушают правила по борьбе с коронавирусом, которые сами же и установили

15.07 / АТОР предвидит переполненные рейсы из РФ в Турцию

23.08 / Independent – «почти забытая» сирийская война продолжает обостряться

11.08 / VOAэкспресс 10 августа 2020

04.03 / В США заявили, что приложат все усилия для остановки «Северного потока – 2»

17.08 / Представитель администрации США: России следует уважать суверенитет Беларуси

01.06 / “Гаджет 1 из 10, можно только Медведчуку”. Стерненко сняли электронный браслет. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика