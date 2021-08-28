 

Шойгу рассказал о расширении маковых плантаций в Афганистане при американцах

28.08.2021, 22:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМаковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости».

Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».

Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки».

Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается».

Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.



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