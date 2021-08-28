Первая группа паралимпийцев вернулась в Россию из Японии

В Москву из Токио прибыла первая группа российских спортсменов, завершивших выступление на Паралимпийских играх, сообщил и.о. президента Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Как напомнил Рожков, оргкомитет Игр требует, чтобы после завершения своих выступлений спортсмены оставались в Паралимпийской деревне не более двух суток. Первым рейсом в столичный аэропорт Шереметьево прибыли пять спортсменов, включая чемпиона Паралимпиады по легкой атлетике Альберта Хинчагова, передает ТАСС.

Рожков сообщил, что спортсменам «перед отправкой в Москву вручили памятные знаки участников», а Хинчагову – «ленту чемпиона». Из-за ситуации с COVID-19 пришлось отказаться от массовых мероприятий при награждении. Однако при чествовании чемпионов для всех членов делегации проводится трансляция через студию ПКР в Паралимпийской деревне. На самой церемонии присутствуют чемпионы и их личные тренеры.

Напомним, российские спортсмены занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады с 40 наградами, в том числе 13 золотыми, семи серебряными и 20 бронзовыми.