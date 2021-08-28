Мнение: Роль Дзержинского в победе над голодом в Поволжье
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Историк отечественных спецслужб, кандидат исторических наук Илья Ратьковский рассказывает о роли Феликса Дзержинского и сотрудников ВЧК в победе над голодом в Поволжье 1921-1922 гг. Интервью можно рассматривать как первый из четырёх трейлеров к документальному фильму "Победить Голод". Премьера фильма состоится в декабре 2021 года
Тайм-коды:
00:00 – Голод в Поволжье 1921-1922. Точка отсчёта
00:52 – Первоочередные меры по борьбе с голодом
02:31 – Голод в Поволжье. Американская помощь
03:14 – О помощи голодающим сотрудников ВЧК
03:43 – О роли Дзержинского в решении проблем, связанных с голодом в Поволжье
05:32 – Командировки Дзержинского в 1921-1922 гг
07:45 – Проблемы, которые решал Дзержинский в Сибири
11:10 – Дзержинский и борьба с детской беспризорностью
13:09 – Американская помощь и ВЧК
15:29 – Дзержинский – глава наркомата внутренних дел
PS. Рано или поздно историческая справедливость восторжествует и памятник Железному Феликсу вернется на Лубянку.
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Источник: Colonel Cassad
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