Мнение: Школа вместо тюрьмы, домашнее обучение и обратная связь в образовании

1. Современная школа плоха, но всё же она заметно лучше других имеющихся на данный момент альтернатив, вроде тюрем и исправительных колоний для несовершеннолетних. Так считает читатель Дмитрий Зыыыы:

https://olegmakarenko.ru/2213227.html?thread=817894763#t817894763

Школа — это аналог приюта для никому не нужных животных. Или дома престарелых для никому не нужных пенсионеров.

Хорошо это или плохо? А никак, никакой более лучшей системы для изоляции нескольких миллионов лишних людей пока не придумали. ФСИН, и то вряд ли справился бы: даже при миллионе подопечных (в ельцинские времена) там всё было переполнено. Совсем без неё обойтись на нашем этапе развития тоже нельзя. С одной стороны, некоторые дети тогда не родятся: родители будут понимать, что сплавить их в школу не получится. С другой стороны, будет больше малолетних гопников. А подростковая преступность — вещь страшная, судмедэксперты не дадут соврать. В общем, школа — вещь вредная, но на нашем этапе развития необходимая. Без неё можно было обойтись в доиндустриальную эпоху, когда дети и подростки являлись полноценной рабочей силой. И наверняка можно будет обойтись потом: когда будет достигнуто изобилие, не будет необходимости выжимать из каждого работника максимум, и, следовательно, детям во взрослой жизни место тоже найдется. Одновременно гуманитарная наука обозначит всю бесчеловечность этой идеи: принуждать людей к бессмысленному и вредному для здоровья труду на протяжении 10 лет. А пока — увы.

Плохо, что под эту систему попадают не только лишние и никому не нужные люди с 7 до 16 лет — а все подряд. В том числе нормальные дети, которые и так готовы учиться. И даже взрослые по сути 14-15-летние люди, которые уже пытаются работать и зарабатывать. Хочешь работать? Работай, но не в ущерб “учебе”. Забеременела? Вот закончишь школу, потом универ, тогда беременей, а пока — марш на аборт. Увлекаешься темой, которой нет в школьной программе? Увлекайся, но только после “учебы”. Т. е. второстепенное ставится впереди главного.

Мысль развивает в ответном комментарии блогер musli_o_raznom:

https://olegmakarenko.ru/2213227.html?thread=817941867#t817941867

Надо с этим что-то делать уже. К середине 21 века подгребаем…

Давить на жалость и сострадание к детям, видимо, не выход, поэтому скажу другое.

Очень много современных детей и подростков очень способные и талантливые ребята.

Мы пренебрегаем их возможностями, закрыв их в душных классах, отделив, изолировав от общих проблем современного общества — а зря!

Просто глупо тратить их жизненные силы на создание миллионов роликов на Ютубе или Тик-Токе, заучивание наизусть множества исторических фактов и т.д.

Раньше дети работали вместе с родителями — сейчас ведь тоже это возможно?

Почему мы разделяем постоянно всех членов семьи ?

У нас дети часто сами по себе, старики — тоже, родители в каком-то своём, “взрослом” мире.

Может в этом большинство наших социально-экономических проблем?

2. Блогер a_n_d_r_u_s_h_a делится успешным опытом домашнего обучения детей:

https://olegmakarenko.ru/2213227.html?thread=817842795#t817842795

У меня приемный ребенок на семейном образовании был. В середине второго класса школа начала наезжать, что нужно в школу для дебилов перевести за то, что лишние вопросы про честность и справедливость учительнице задавал.

Перевёл на семейное, он два раза в год сдавал экзамены. Сами понимаете, после семейного назад возврата практически не бывает, никто по своей воле больше в школу не пойдет.

В той школе тоже был 9-летний мальчик, сдавший ЕГЭ (и это лет 7-8 назад). Мама не пиарилась, но думаю всё неплохо.

Программа с 1 по 5 класс проходится за год. Собственно мы её прошли к окончанию второго класса (кроме истории и географии). Поэтому к русскому и математике вообще не возвращались до сдачи аттестации в 5 классе.

В принципе и программа 6-9 тоже проходится за пару лет легко. Просто у меня этот ребенок подотчетный, лучше лишний раз не высовываться, вот и не высовывались.

10-11, ЕГЭ — там нужно заучивать вопросы, потому что понимания мало, нужно т. н. “знание” без яндекса и гугла. У меня задачи не было ставить, здоровье важнее. Но результат всё равно получился отличный в сравнении с выпуском из [коррекционной] школы 8 вида, 4,85 балла аттестата.

Второй ребенок, учившийся всю жизнь в третьесортной сельской школе, кстати, в 8 классе легко поступил в школу в пятерке лучших в Москве просто по “подначке” “неужели ты не сможешь?”. Позанимался САМ месяц (без репетиторов и моей помощи) на примерах входных тестов за предыдущие года — и вуаля, поступил, а на следующий год был внесен в “список талантливых детей России”. На днях поступил в лучший медвуз РФ.

Так что ничего невозможного нет, и довольно часто это вполне бесплатно.

3. Читатель m0208 m0208 жалуется:

https://olegmakarenko.ru/2215318.html?thread=818375318#t818375318

Хорошо, если этот блог не читает министр образования, а то пожалуй понабрался бы идей в духе «взять и отменить».

Чтоб менять, надо запустить в школах России анкету среди учителей, — что дети не воспринимают совсем, не читают, что изучается формально, — но жалко бедных учителей.

Разумеется, ни я, ни другие блогеры не предлагают немедленно взять и отменить школу или действующую школьную программу. Такие решения не принимают с кондачка, над ними вначале долго и усердно работают.

Но вот предложение читателя ввести в школах механизм обратной связи, чтобы учителя, дети и родители регулярно оставляли отзывы и жаловались на то, что им нравится, а что не нравится в текущем формате и программе обучения, выглядит давно назревшим и перезревшим.

В конце концов, школа всё-таки является не тюрьмой, а заведением, где предоставляются образовательные услуги, для улучшения качества которых жизненно необходимы отзывы, жалобы и предложения. В том числе и со стороны тех, кто школу давным-давно закончил, и теперь, будучи взрослым человеком, в состоянии оценить, насколько ему реально пригодились те или иные вещи из школьной программы.

ЕГЭ показал себя неплохим механизмом для объективной оценки качества учёбы детей и, соответственно, работы школ и учителей. Но одного только ЕГЭ для этого явно недостаточно.