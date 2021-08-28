Почему Юльку ни разу не звали замуж? – Личное мнение

После того, как я рассказала всем, почему в космос взяли средненькую актрису Пересильд, а не талантливую Чиповскую, Юлька принялась давить на жалость.

Во-первых, выложила снимок, где пострадала от кислородной маски на центрифуге. Во-вторых, заявила, что её ни разу не приглашали замуж.



Эффект не эластичной кожи. Фото: Соцсети

«К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: “Пошли замуж!”», — рассказала первая в мире космонавт-актриса.

Прочитав такое признание, я задумалась.

Долгие годы Пересильд скрывала личную жизнь. Родила двоих или троих детей, но заветных слов про замужество так и не услышала. Да и не могла услышать, учитывая обстоятельства.

Теперь Юле под 40. Молодость за спиной, а ещё и успех в профессии — ну, такой сомнительный.

Стала ли Пересильд звездой? Лично я никаких выдающихся её ролей не помню — обычная актриса третьего эшелона.

Максималист бы подумал — жизнь прожита зря и терять уже нечего. Не мотануть ли мне в космос, чтобы хоть чем-то выделиться? А если погибну, то геройски. Назло всем завистникам. Войду в историю — пусть не как великая актриса или как герой-космонавт, а сразу 2-в-1.

Это плохая логика. Логика, я бы сказала, отчаяния.

И потому я считаю, что Юльку нужно остановить. Прижать к груди, пригреть, пожалеть. И сказать уже наконец заветные для неё слова: «Бросай-ка свой кислородный баллон, надевай подвязку, бери букет и фату — идём-ка взамуж»!

Как вы считаете, помогло бы это? Кто готов взять под венец Юльку?

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