У берегов Гренландии обнаружен самый северный на нашей планете остров

О новом невероятном открытии рассказал руководитель расположенной в Гренландии Арктической станции Мортен Раш. До нынешнего момента никто даже не мог подумать, что на планете Земля все еще остаются неоткрытые острова.

Однако именно остров ученые обнаружили неподалеку от Грендандии И, более того, он оказался самым северным участком суши.

Как сообщает Мортен Раш, последнее географическое открытие сделано случайно. Никто этого острова вовсе и не искал. Однако в процессе исследований территории оказалось, что среди льдов находится крошечный участочек суши. Площадь его всего-то в 30 квадратных метров. Это половина стандартного советского дачного участка или то же, что обычная однокомнатная квартира эконом-класса!