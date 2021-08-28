В Сингапуре представили чернила для биопечати из пыльцы подсолнечника

Специальные биочернила для 3D-принтера представили ученые из Сингапура. По словам разработчиков, речь идет о биоматериале, который может использоваться для регенерации живых тканей человеческого организма.

Материал получился настолько универсальным, что может быть совместим с живыми тканями любого человеческого организма. Благодаря новым биочернилам, можно распечатать на 3D-принтере как обычную повязку, закрывающую рану, так и целостный имплант.

Сырьем для производства биочернил стала пыльца подсолнечника, с которым смешаны различные ингредиенты. При застывании получается трехмерный полимер. Сам материал также хорошо подходит для использования с нынешними технологиями 3D-печати.