 

В Сингапуре представили чернила для биопечати из пыльцы подсолнечника

28.08.2021, 21:58, Новости дня
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Специальные биочернила для 3D-принтера представили ученые из Сингапура. По словам разработчиков, речь идет о биоматериале, который может использоваться для регенерации живых тканей человеческого организма.

Материал получился настолько универсальным, что может быть совместим с живыми тканями любого человеческого организма. Благодаря новым биочернилам, можно распечатать на 3D-принтере как обычную повязку, закрывающую рану, так и целостный имплант.

Сырьем для производства биочернил стала пыльца подсолнечника, с которым смешаны различные ингредиенты. При застывании получается трехмерный полимер. Сам материал также хорошо подходит для использования с нынешними технологиями 3D-печати.



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