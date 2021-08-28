 

Украинка Киченок стала победительницей парного разряда турнира WTA в Чикаго. В финале она играла против сестры

28.08.2021, 21:56, Новости дня
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Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару были на турнире третьими сеяными, а Людмила Киченок и Макото Ниномия из Японии – четвертыми сеяными.

Финальный матч начался 27 августа и завершился в субботу, победители определились в третьем сете. Счет поединка: 7:6, 5:7, 10:8.

Портал “Большой теннис Украины” отмечает, что обе пары-финалистки сыграли в решающем матче после отказов своих соперниц.

В финале одиночного разряда турнира в Чикаго сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, она сеяна первой, занимает шестое место в мировом рейтинге. Ее соперницей станет девятая сеяная Ализе Корне из Франции (68-я в рейтинге WTA).

Контекст:

Chicago Women’s Open проходит на хардовом покрытии с 22-го по 28 августа. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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