 

В Германии от COVID-19 полностью вакцинированы более 60% граждан

28.08.2021, 21:56, Новости дня
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Wichtiger Meilenstein: Mehr als 60% (50 Mio) der Bürgerinnen und Bürger haben den vollen Impfschutz. Knapp 65 % (54 Mio) sind mindestens einmal geimpft. Jede einzelne Impfung hilft, dass wir gemeinsam gut durch Herbst und Winter kommen!

— Jens Spahn (@jensspahn) August 28, 2021

По данным минздрава Германии, самый высокий показатель иммунизации среди 16 федеральных земель – в Бремене (70,2%), самый низкий – в Саксонии (51,4%).

В то же время в Германии снова вырос недельный показатель заражения коронавирусом, на 28 августа он составил 72,1 случая на 100 тыс. населения (неделю назад он составлял 51,6 случая на 100 тыс. населения), отмечает “Німецька хвиля”.

Согласно информации минздрава, 27 августа в ФРГ обнаружили 10 303 новых случая COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным федерального министерства здравоохранения, в Германии вакцинируют против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

С середины августа в ФРГ начали прививать третьей дозой вакцины против коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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