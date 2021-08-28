 

Президент Всемирного конгресса украинцев объяснил, когда Украина будет жить в мире с Россией

28.08.2021, 21:56, Новости дня
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“Я думаю, что для нас самое главное – способствовать демократизации России. Украина только [тогда] будет жить в мире со своим соседом Россией, когда будет демократия в России, когда российская власть будет уважать достоинство своих граждан так, как Украина считается с достоинством и уважает достоинство граждан Украины, когда действительно будет демократия. Тогда, наконец, может, когда-то будем жить в мире с Россией”, – сказал он.

Грод подчеркнул, что “процесс демократизации в России” является одной из целей Всемирного конгресса украинцев.

Контекст:

Между Россией и Украиной испортились отношения в 2014 году после оккупации Москвой Крыма и начала вооруженной агрессии РФ в Луганской и Донецкой областях.

Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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