 

В МИД оценили шансы навести порядок в Афганистане

28.08.2021, 21:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества, сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Они [талибы] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс – довольно хороший – для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, вопрос экспансии движения «Талибан» в страны Центральной Азии не стоит. «Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо», – отметил он.

Кабулов заявил, что использование территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения. «Главная проблема, которая нас ожидает от нестабильности внутри Афганистана, – это перспектива повторного использования афганской территории международными террористическими группировками», – сказал он.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование. 

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.



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