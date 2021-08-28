 

Мнение: “Армия-2021”. Боевой экзоскелет от “Ростеха”

28.08.2021, 21:36, Разное
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На выставке "Армия 2021" "Ростех" представил свой прототип боевого армейского экзоскелета.
Разработчики также отмечают, что прототипы экзоскелетов уже обкатывались https://slovodel.com/617518-rosteh-soobshchil-ob-uspeshnom-ispytanii-voennyh-ekzoskeletov-v-sirii в боевых условиях в Сирии. В частности, пассивные экзоскелеты используют подразделения саперов. В этом отношении Сирия по-прежнему остается удобным полигоном для тестирования новейших образцов вооружений.

Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2021".
Новейший экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.

"Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее", — уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.


Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.
Разработка представлена для широкой публики в демоцентре "Ростеха" на форуме "Армия-2021". Система разрабатывается совместно ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") и НИИ механики.

Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном.
"Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления", — добавил специалист.

https://ria.ru/20210828/rostekh-1747619948.html  цинк

Плюс модная машина разминирования "Листва" (раньше ее уже показывали).

Источник: Colonel Cassad



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