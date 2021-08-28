Мнение: Турция и Талибан

Вчера выступил Эрдоган, где он сообщил, что провел личные переговоры с представителями политического руководства Талибана. В частности, талибы предложили Турции взять под контроль и управление международный аэропорт после вывода иностранных войск. В принципе, это как раз то, чего добивалась Турция. Эрдоган не стал от радости плясать джигу на столе, а с очень большой неохотой сказал, что подумает. Ну, понятно – Восток есть Восток. Тут за лицом очень следят.

Во всяком случае пока турки последовательно добиваются своих задач. С Талибаном у них отношения складываются на максимуме возможного. А там – и до Средней Азии уже рукой подать. Турецкая экспансия, надо отметить, развивается крайне стремительно и главное – результативно.

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