Аксессуар, которому нет равных по популярности: стилист показала, с чем носить косынку на голове этой осенью

Нам не раз приходилось убеждаться в том, что мода, актуальная много лет назад, снова возвращается. Осенью текущего года в тренде будут косынки. Предлагаем вам несколько вариантов применения этого стильного и практичного аксессуара.

Модные образы на осень 2021 года

Стилисты считают, что косынку можно носить практически под любую одежду. Например, можно подобрать легкую косынку в тон к летнему сарафану. Этот всегда модный аксессуар отлично подойдет к классическому брючному костюму или пиджаку. Модницы носят его даже с кожаными куртками.

Косынка на голове очень интересно подчеркнет топ или короткую рубашку. К такому образу уместно будет добавить солнцезащитные очки.

Стильно повязанная косынка добавит легкости вашему наряду в теплый осенний день, а также согреет в холодную погоду.

На более позднюю осень стилисты предлагают сочетать этот аксессуар с пальто разной длины. Интересно смотрится косынка с коротким пальто.

Не менее стильными получаются образы и с более длинными пальто.

Косынка, завязанная на затылке

На затылке платки любили завязывать еще наши бабушки. Так волосы не мешают и меньше загрязняются. Это не просто красиво, но еще и удобно, и практично. К тому же такой способ завязывания косынки одинаково хорошо подходит и к повседневному, и к праздничному образу.

Косынка, завязанная под подбородком

Этот способ ношения платка является одним из самых распространенных. А в холодную осеннюю погоду завязанная под подбородком косынка защитит от холода и от ветра. Модницы по достоинству оценили преимущества такого варианта.

Голливудская мода

Такой вариант представляет собой модернизацию предыдущего способа, при котором кончики косынки обвязываются вокруг шеи. Свисающие язычки ткани можно оставить на затылке или спрятать под воротничком. С солнцезащитными очками такой образ будет смотреться более завершенным.

Бандана

Еще одним модным приемом осени 2021 года является завязывание косынки в виде банданы. Стилисты считают, что легкая бандана подойдет даже к вечернему платью. Еще она отлично смотрится в сочетании с джинсами.

Широкая полоса

Актуальным в нынешнем сезоне будет и завязывание платка в виде широкой полосы. Ваш образ с расклешенными брюками будет смотреться гармоничнее, если вы повяжете на голову красивую косынку.

Кстати, вы и сами можете придумать оригинальные методы завязывания косынок. Следует обратить внимание, что модными этой осенью будут шелковые косынки, а также изделия из органзы и хлопка.