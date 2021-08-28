Мнение: О сущем надувательстве Владимира Путина

Российская #статистика, даже прилизанная и приглаженная разными хитростями, снова подсуропила как «партии власти», так и Национальному лидеру™. Можно сказать, удар под дых. И в самый ответственный момент! Просто подстава какая-то.

Хотя, на самом деле, этот удар – граблями.

Что имеем сегодня на потребительском рынке.

1. После месяца передышки #инфляция в России вновь начала разгоняться. С 17 по 23 августа индекс потребительских цен вырос на 0,1% и полностью нивелировал пять недель небольшой дефляции, которую Росстат фиксировал с середины июля. С начала года инфляция набрала 4,58%, а в годовом выражении обновила максимум с лета 2016 года – 6,68%. Об этом сообщило в оперативной оценке Минэкономразвития.

2. Хотя за неделю, согласно Росстату, картофель стал дешевле на 1,91%, капуста – на 0,46%, морковь – на 7,51%, но по сравнению с началом года они сто́ят дороже на 37%, 95% и 71% соответственно. Причём на фоне роста цен на зерно в инфляционную гонку втягивается мясо: говядина подорожала на 0,64% за неделю и 7,5% с начала года, свинина – на 0,62% и 10,3% соответственно, курятина – на 0,3% и 15,6%. Кроме того, седьмую неделю подряд выше общей инфляции растут цены на бензин: на 0,31% за последние семь дней и 6,24% с начала года. Иными словами, традиционная сезонность – обычно в августе резко дешевеет продовольствие, опуская совокупный прирост потребительских цен к нулю или даже ниже, – уже не помогает.

3. Все дефляционные эффекты перекрыл спрос на непродовольственные товары, подогретый приближением 1 сентября и выплатами на школьников. В августе президент России Владимир #Путин распорядился выплатить около 270 млрд рублей в рамках помощи семьям с детьми, а также будущим матерям и одиноким родителям. На очереди – еще 500 млрд рублей, которые достанутся пенсионерам и военным. За ними по 15 тыс. рублей могут получить также работники правоохранительных органов. То есть, за два предвыборных месяца, август и сентябрь, общий объем единовременных социальных вливаний может превысить 800-900 млрд рублей. Что ещё больше надует потребительский спрос, а вместе с ним и #цены.

Но как же так? Ведь Владимир Путин лично и неоднократно приказывал взять инфляцию под контроль, даже ценой частичного возврата к советскому Госплану. И ФАС тут старалась, проводя проверки ритейлеров на предмет сговоров. И Минпромторг пытался договориться с производителями о «заморо́зке». Огромная бюрократическая машина пыхтит и тужится, пытаясь сделать хоть что-то.

Но потребительский рынок вообще плохо реагирует на команды сверху «Цены, стой, раз-два!». А когда его конъюнктуру подогревают инфляционные ожидания, связанные с обещанными крупными денежными выплатами, надеяться на ценовую #стабильность может разве что очень наивный человек. Или полный неуч.

Да, ещё остаётся наш независимый Центробанк. Который очень резко, в шоковом режиме, всего за четыре месяца поднял ключевую ставку почти в 1,5 раза, до 6,5% годовых. И поднимет ещё, как минимум до 7% в ближайшее время и до 8% к концу года, #прогноз­ируют эксперты. Ничего не пожалеет, чтобы обуздать инфляцию.

Но такой стремительный рост цены денег в экономике неизбежно придавит деловую активность. Для бизнеса #кредиты станут дороже, а для малого – вообще окажутся неподъёмными. Как следствие, сократятся #инвестиции, затормозится экономический #рост, а с ним погаснут и надежды на восстановление реальных доходов у тех, кто не являются бенефициарами путинских предвыборных выплат.

При этом у нынешнего инфляционного всплеска две причины, две ноги. Во-первых, это импорт инфляции через открытость рынков и искусственно заниженный в интересах экспортёров и бюджета курс рубля. Сейчас мировые цены на #нефть находятся на позапрошлогоднем уровне, а вот российская валюта колеблется не вокруг отметки 62 руб./долл., как в 2019 году, а в диапазоне 72-76 руб./долл. Соответственно, больше влияние на российскую конъюнктуру мировых цен на сырьё и продовольствие. Во-вторых, это продолжающаяся монополизация российского ритейла, сопровождающаяся повышением его издержек (сделки M&A не бесплатны во всех смыслах) и приводящая к увеличению торговой наценки. Молочники, например, пожаловались, что в розницу их продукция стоит в 2,5 раза выше закупочной цены с поправкой на все налоги.

То есть, лекарство от инфляции должно быть иным. Не монетарным или, как минимум, не только монетарным. Но здесь уже затрагиваются интересы определённых и весьма сильных групп влияния. А потому эффективная антимонопольная политика из года в год подменяется декоративными акциями типа «заморозки» цен и весьма избирательной раздачей денег электорату в канун очередных выборов.

А вы как хотели?

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