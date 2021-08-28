 

Ученые рассказали, когда физкультура помогает увеличивать лишний вес тела

28.08.2021, 21:04, Новости дня
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Китайские ученые из Шэньчжэньского института утверждают, что физические упражнения не всегда способствуют сбрасыванию лишнего веса тела. К такому выводу эксперты пришли, несмотря на то, что малоподвижный образ жизни считается чуть ни самой главной причиной ожирения у людей.

Оказалось, что некоторые физические упражнения, наоборот, способствуют увеличению веса. Этот факт удалось доказать в процессе исследования состояния организмов 1700 добровольцев, которые занимались физкультурой, пытаясь снизить свой вес.

Проблема в том, что далеко не каждый вид физической активности ведет к сжиганию достаточного количества калорий. Зато это всегда заканчивается существенным повышением аппетита.



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