Ученые рассказали, когда физкультура помогает увеличивать лишний вес тела

Китайские ученые из Шэньчжэньского института утверждают, что физические упражнения не всегда способствуют сбрасыванию лишнего веса тела. К такому выводу эксперты пришли, несмотря на то, что малоподвижный образ жизни считается чуть ни самой главной причиной ожирения у людей.

Оказалось, что некоторые физические упражнения, наоборот, способствуют увеличению веса. Этот факт удалось доказать в процессе исследования состояния организмов 1700 добровольцев, которые занимались физкультурой, пытаясь снизить свой вес.

Проблема в том, что далеко не каждый вид физической активности ведет к сжиганию достаточного количества калорий. Зато это всегда заканчивается существенным повышением аппетита.