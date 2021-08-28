 

Глобальные потепления на Земле всегда заканчивались экстремальным климатом

28.08.2021, 21:04, Новости дня
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Немецкие ученые проанализировали климатические изменения на Земле, происходившие за последние 60 тысяч лет, и пришли к выводу о том, что увеличение средней температуры атмосферы никогда не заканчивалось ничем хорошим.

Оказывается, даже в столь краткий с точки зрения эволюции период климатические изменения происходили на Земле не раз. Как отмечают представители университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце, в периоды, когда климат становился более прохладным, происходило намного меньше разных климатических катаклизмов.

И наоборот, как только становилось теплее, количество ураганов, штормов и крупных стихийных бедствий резко увеличивалось. Климат на Земле оставался относительно стабильным в последние 10 тысяч лет. Похоже, это золотое время закончилось.



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