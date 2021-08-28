 

Возле Львова произошло ДТП с участием четырех автомобилей, от полученных травм скончалась 11-летняя девочка – полиция

28.08.2021, 21:02, Новости дня
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Отмечается, что авария произошла около 11.30. Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с легковиком Honda, после этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, а потом – с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

“Вследствие столкновения в больницу с телесными повреждениями доставили водителя и пассажирку Honda, водителя Mitsubishi и его 11-летнюю пассажирку, а также жительницу города Дубляны. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм”, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, подчеркнули в полиции Львовской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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