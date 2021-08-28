 

Полиция вручила подозрение известному ветерану из-за акции 14 августа под Офисом президента

28.08.2021, 21:02, Новости дня
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“Подозрения получили я и мой боевой побратим Олег Довбыш, с которым мы прошли горячие фазы войны 2014–2015 годов … по ч. 4 ст. 296, за якобы хулиганские действия под Офисом президента 14 августа этого года”, – написал Кухарчук.

Он заявил, что это “политические репрессии диктатора Зеленского” и связал подозрение с конфликтом 23 августа, когда полиция задержала шестерых ветеранов, которые пытались пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на открытии флагштока “Сердце Украины” в черкасской области.

Акция проходила по инициативе Кухарчука.

В “Национальном корпусе” уже пообещали “отстоять своих”. В партии считают, что команда Зеленского и сам президент боится ветеранов и такими действиями они  настраивают против себя активное проукраинское сообщество. Об этом идет речь в заявлении политической силы в Telegram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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