 

Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула

28.08.2021, 20:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВойска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы начали отходить», – сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в афганской столице, передает ТАСС.

Официальный представитель оборонного ведомства указал, что они по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, в то время как новые представители власти Кабула никак не вовлечены в этот процесс. 

«Мы все еще отвечаем за аэропорт. Мы все еще отвечаем за безопасность в аэропорту. Что было правдой несколько дней назад, то и остается правдой сейчас: у талибов есть КПП вокруг аэропорта, <…> но они не находятся в аэропорту, выполняя роль в обеспечении безопасности или вроде того», – сказал он.

В свою очередь генерал Хэнк Тэйлор добавил, что США собираются управлять аэропортом до конца миссии. 

Кирби отметил, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которые остаются серьезными. При этом Вашингтон все еще настроен завершить операцию по выводу войск к 31 августа. По состоянию на 28 августа, из Кабула были эвакуированы 5,4 тыс. граждан США, всего вывезены из Афганистана 117 тыс. человек, большинство из которых афганцы, добавили в Пентагоне.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.



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