 

На акции протетста в Берлине начались беспорядки

28.08.2021, 20:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа несанкционированных акциях против COVID-ограничений в Берлине пострадали четверо полицейских, задержаны 78 человек, сообщила представитель полиции с места событий.

«По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела», – приводит РИА «Новости» ее слова. 

Акция противников COVID-ограничений проходила на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих, силовики перекрыли все ведущие туда пути.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации. 



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