Путин представил кандидатов на пост главы КЧР

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В список вошли председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев, сообщается на сайте парламента.

Также в списке указан действующий глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики. При этом согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.