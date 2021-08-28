Лучшие цвета волос, смягчающие черты лица: тренды на осень и советы по окрашиванию от стилиста

Уже известны цвета-фавориты для волос этой осени: это 4 цвета (в том числе и особые техники окрашивания), которые визуально смягчают черты лица, делая образ необычайно нежным и женственным. А это актуально во все времена, ведь каждой женщине хочется блистать, нравиться, выглядеть на все 100.

Советы от стилиста

Габриэль Ллано, парикмахер таких знаменитостей, как Хуана Коста, Ана Фернандес и Андреа Дуро, поделился секретом, какие оттенки особенно украшают, способны сделать свою обладательницу на несколько лет моложе.

Добавить бликов при помощи краски для волос, освежить лицо – одна из техник, наиболее востребованных во всем мире. Кроме того, градиенты, классические блики контуром (контурирование). То есть можно поиграть с оттенками прядей, расположенных ближе к контуру лица.

Сара Джессика Паркер (главное фото) всегда готова к экспериментам. В Америке давно используют технику контурирования. Недавно ее попробовали и Хуана Акоста, Ана Фернандес и Андреа Дуро. Результатами они остались довольны.

Идеальный оттенок

Перечислим 4 наиболее популярных цвета волос (и техник окрашивания), которые помогут смягчить черты лица, выглядеть гораздо моложе. По мнению экспертов, этой осенью они в тренде.

Светлый золотистый блондин.

На блонд-основу можно добавить блики на пару оттенков светлее.

Золотистый блондин.

Для шатенок лучшим вариантом будут золотисто-русые блики.

Каштан и мед.

Если цвет волос светло-коричневый, то стоит обратить внимание на мелирование в медовых оттенках.

Коричнево-карамельный.

Для более темных волос лучше выбирать мелирование карамельного цвета. Достаточно осветлить волосы на два тона, эффект просто потрясающий – контраст тонов заметно освежает лицо.

Какую краску подобрать?

Из всей палитры красок для волос, смягчающих черты лица, нельзя выбрать одну универсальную. В зависимости от базового цвета волос и желаемого эффекта для каждой девушки будет своя.

«Чтобы придать света, бликов, вы можете поиграть с любым основным цветом. Лично я для контурирования лица предпочитаю использовать краску на два тона выше базы. Это дает возможность добиться эффекта натуральности», – советует Габриэль Ллано.

Так, например, на светлых волосах светло-золотистый блондин, как в случае с Андреа Дуро, станет идеальным для достижения эффекта смягчения черт. Краску в этом случае всегда наносят на локоны вблизи контура лица очень тонкими штрихами, чтобы не было заметно резкого перехода, а окрашивание выглядело максимально естественным.

Золотой блонд

Выбрав за основу темно-русый или светло-коричневый, можно добавить золотисто-светлые блики. Но выполнить все нужно очень аккуратно, практически незаметно, сделать почти незаметный градиент.

Каштановые и медовые пряди

Каштановые волосы также можно освежить при помощи контуринга. Блики в медовых и янтарных оттенках помогут осветлить лицо и смягчить черты.

Коричневые и карамельные оттенки

Минимальное количество бликов карамельного оттенка на уровне подбородка смягчают контуры лица и приносят много света.

Контраст

Идея Габриэля ясна: блики должны быть на два оттенка светлее, чем основа, если мы хотим добиться натуральности. Но это не значит, что нельзя выбрать более контрастные оттенки.

“Этот вариант допустим, но вы должны быть очень аккуратны с кистью, чтобы переходов цвета не было заметно. Все должно выглядеть максимально естественно”.