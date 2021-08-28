Скорпион и еще 2 знака зодиака, которых ожидает сложный сентябрь

Сентябрь уже на подходе, но звезды сулят удачу не всем. К сожалению, для некоторых людей астрологи предрекают непростой месяц. Положение звезд на небе может стать причиной конфликтов и неприятностей на работе. Каким знакам не повезло больше всего? Расскажем о тех из них, кому предстоит сложный месяц.

Телец

В сентябре судьбу Тельцов определит Венера, которая явно не будет к ним благосклонна. Это плохо скажется на личной жизни. Внесет свою лепту и Уран, который усугубит ситуацию на работе. Выполнять привычные обязанности вам будет тяжелее обычного. Это может помешать продвижению по карьерной лестнице.

Тельцы всегда славились своей целеустремленность. Чтобы избежать негативных последствий, проявите терпение. Не загружайте себе работой, не забывайте устраивать себе короткие перерывы для отдыха. Нет ничего страшного, если вам кажется, что вы стоите на месте. Наступающий сентябрь нужно просто пережить.

Лев

Венера будет благоволить Львам, но вам не стоит расслабляться. Поначалу покажется, что работа и любовные дела даются вам слишком легко. Не ленитесь и держите ситуацию под контролем. Иначе вы рискуете упустить момент, когда все ваши планы будут разрушены.

Негатив в сентябре принесет с собой Уран – планета, с которой не ладят все огненные знаки, в том числе и Львы. Не теряйте голову после мимолетных успехов. Сразу за ними быстро последует падение, и вам нужно быть готовым к нему.

Скорпион

На самом деле для Скорпионов сентябрь по-своему может быть удачен. Венера в паре с Ураном будут благоволить вам в рабочих делах. Вам захочется проявить все свои навыки и таланты, но не спешите с головой окунаться в омут сложных задач.

Прилив энергии обманчив, если его не контролировать, он быстро обернется выгоранием и упадком сил. Поспешив, Скорпионы могут совершить немало серьезных ошибок. Поэтому грамотно распределяйте силы и старайтесь не перетруждать себя. А еще будьте осторожны, общаясь с коллегами. Отношения с ними в сентябре тоже могут быстро испортиться.