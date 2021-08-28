Наталья Поклонская отправляется в санаторий «Зелёный мыс», а не на Острова Зелёного мыса

Нашумевшее сообщение о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде, оказалось ошибочным. В действительности она поедет лишь в санаторий «Зелёный мыс».

Заявление на поездку в санаторий, чтобы подлечить расстроенные нервы, Наталья Поклонская подала в Управделами Президента ещё в декабре прошлого года. Однако процесс согласования затянулся – документы полгода путешествовали между туристическим управлением Федерального Собрания и санаторно-курортным департаментом УДП. Тогда помощник Поклонской попросил помочь одного из членов думского комитета по международным делам. Тот обратился к знакомому в МИДе, и уже оттуда информация в искажённом виде утекла в прессу.

«Кто-то что-то недослышал, кто-то кому-то намекнул, и понеслась душа в рай. Тут же либеральные писаки раструбили, мол, МИД отправляет Поклонскую послом. Бред это всё и провокация!», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Посол России в Кабо-Верде Владимир Соколенко ничего не слышал о том, что его собираются заменить Натальей Поклонской. Зато о ситуации осведомлена главврач «Зелёного Мыса» Елена Красникова: «Мне всё утро звонят. То журналисты, то знакомые. Наш санаторий уже иначе, как «Кабо-Верде», не называют. Что будет, когда к нам приедет наш новый посол, даже и не знаю. Будем лечить, что ещё делать-то?» – рассказала главврач.

В Госдуме надеются, что это недоразумение привлечёт внимание общественности к недопустимо долгим срокам прохождения заявок на санаторное лечение депутатов.

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