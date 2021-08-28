В Москве неизвестные повредили машину кандидата в Госдуму Алены Поповой
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В Москве неизвестные «частично сожгли» автомобиль кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Алены Поповой. Об этом она сама рассказала в фейсбуке.
На фото и видео, которые Попова опубликовала, видно, что частично расплавилось зеркало заднего вида и одно из окон машины. Подробности произошедшего неизвестны.
Фото: фейсбук Алены Поповой
«Сначала мне сыпятся угрозы расправы от представителей МГ (заявления мы все подали, я же пока спецсубъект, поскольку кандидат), потом мои соцсети и мой телефон DDOSят, потом мои паспортные данные оказываются в сети, и потом сгорает часть моей машины. Хорошо, что пока часть и пока оплавилась», — говорится в посте Поповой.
Голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет трехдневным, оно пройдет с 17 по 19 сентября. Попова баллотируется в Госдуму по 205-му одномандатному округу.
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Источник: Новая газета
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