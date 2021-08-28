 

В Минздраве рассказали, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19 Moderna для первой дозы

28.08.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн [доз], и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для второй дозы. Завезенная вакцина сейчас используется для второй дозы. Не просите ее сейчас для первой дозы. Эту используем и привезем еще на первую дозу”, – заявил Ляшко.

Кроме этого, он добавил, что в настоящее время поставок в Украину вакцины Janssen от Johnson & Johnson нет, но, “возможно, и будет”.

“Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем”, – подчеркнул глава Минздрава.

По словам Ляшко, если бы летом в стране использовался препарат Janssen, то Украина достигла бы уровня в 5 млн полностью вакцинированных граждан.

В Минздраве сообщали, что на 26 августа на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы препарата против коронавируса Moderna.

“Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины”, – говорили в ведомстве.

В сентябре новых поставок этого препарата не ожидают, те 2 млн доз Moderna, которые завезли в страну, в рамках механизма COVAX Украине передали США, напомнили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 28 августа, первую дозу вакцины от COVID-19 получили около 5,27 млн человек, почти 3,54 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По данным портала системы здравоохранения Украины, первую прививку вакциной Moderna сделали более 1,07 млн человек, 302,8 тыс. получили две дозы препарата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / Президент промоутерской компании посетовал на алкоголизм Александра Емельяненко

22.01 / Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля

16.01 / Инфекционист предложил обязать россиян вакцинироваться через трудовой договор

14.09 / Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского бизнесмена

20.04 / Coca-Cola решила повысить цены

07.10 / Кипрского гражданства собрались лишить двоих россиян

07.11 / Назван возможный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

19.03 / В мире сделали уже 410 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

22.08 / Из Афганистана удалось вывезти более 160 человек, из них 36 – это украинцы – Зеленский

08.05 / В Британии призвали США отойти от границ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика