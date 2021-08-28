В Минздраве рассказали, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19 Moderna для первой дозы

“Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн [доз], и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для второй дозы. Завезенная вакцина сейчас используется для второй дозы. Не просите ее сейчас для первой дозы. Эту используем и привезем еще на первую дозу”, – заявил Ляшко.

Кроме этого, он добавил, что в настоящее время поставок в Украину вакцины Janssen от Johnson & Johnson нет, но, “возможно, и будет”.

“Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем”, – подчеркнул глава Минздрава.

По словам Ляшко, если бы летом в стране использовался препарат Janssen, то Украина достигла бы уровня в 5 млн полностью вакцинированных граждан.

В Минздраве сообщали, что на 26 августа на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы препарата против коронавируса Moderna.

“Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины”, – говорили в ведомстве.

В сентябре новых поставок этого препарата не ожидают, те 2 млн доз Moderna, которые завезли в страну, в рамках механизма COVAX Украине передали США, напомнили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 28 августа, первую дозу вакцины от COVID-19 получили около 5,27 млн человек, почти 3,54 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По данным портала системы здравоохранения Украины, первую прививку вакциной Moderna сделали более 1,07 млн человек, 302,8 тыс. получили две дозы препарата.

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