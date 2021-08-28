 

США поблагодарили украинских военных за помощь при эвакуации из Афганистана

28.08.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле”, – говорится в сообщении.

Дякуємо підрозділам військової розвідки Сил спеціальних операцій ЗС України за безпечний супровід афганських партнерів США, включаючи людей з інвалідністю, до їхніх літаків у Кабулі. pic.twitter.com/xlZ1gxWWmb

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 28, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

До 28 августа Украина эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Сегодня в Украину должны прибыть еще три борта с эвакуированными из Кабула, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин. Два самолета уже прибыли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / “Еле стоит, бедная”, “Набубенились друзья”. Волочкова опубликовала видео с другом

07.07 / Рогозин рассказал об угрозе столкновения МКС с неизвестным космическим объектом

21.08 / Искусственный интеллект поможет подключать мозг к компьютеру

29.12 / Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от COVID-19

15.06 / Умер выступавший перед Сталиным танцор Григорий Чапкис

08.07 / Тарифы на мобильную связь в РФ выросли на 8% за полгода

23.06 / На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар

23.07 / Двух крымских татар отправили в штрафной изолятор за ночную молитву – Денисова

15.07 / Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления

07.06 / Россия в 2020 году поставила оружия за рубеж на 15 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика