 

“По полу в обуви ходят, присоской негигиенично касаться”. Волочкова в мини-шортах села на шпагат в студии ток-шоу

28.08.2021, 20:08, Новости дня
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“На съемках программы “ДаДа – НетНет” мы с ведущей, прелестной и светлой Наташей, померились шпагатами. Естественно, мой победил!” – написала 45-летняя балерина, уточнив, что в эфир запись выйдет через две недели.

Снимок Волочковой набрал больше 6 тыс. лайков и около 400 комментариев, многие из которых были негативными.

“Опять раскорячилась. Это обязательно? Зачем?” – удивилась пользователь с ником tatana_golubeva_69.

“Люди по этому полу в обуви ходят, присоской негигиенично касаться”, – заметил az2andrew.

“Я так понимаю, территорию уже пометили и с облегчением шпагаты делать?” – написала nrakhimova5, намекая на недавний скандал, когда соседи по подмосковному участку сфотографировали Волочкову, справляющую нужду, недалеко от их дома.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывают осуждение у ее подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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