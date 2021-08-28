 

“Ассимиляция и зомбирование”. Президент Всемирного конгресса украинцев рассказал об украинцах в России

28.08.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом зашла речь при обсуждении деятельности Конгресса в РФ в условиях, когда введена уголовная ответственность за связи с “нежелательными организациями” и ситуацией, которую журналист оценила как запрет украинцам в России общаться с украинцами в мире.

“Это как геноцид этнический против украинцев. Сильная ассимиляция и зомбирование. И они видят, что связь с мировым украинством их усиливает быть более патриотичными. И они это хотят остановить. И это очень серьезный вопрос для нас”, – сказал Грод.

Он отметил, что ВКУ “готов стать сильные” против РФ и уже два года участвует в судебном процессе в Москве по решению России превратить Конгресс в “нежелательную” организацию.

“Между прочим, мы очень многому научились, мы поняли, что российская разведка сильно работает, чтобы противодействовать мировому украинству. Не только Украине, но и мировому украинству. Мы проиграли все судебные иски в России. Я думаю, что это никого не удивляет. И теперь следующий шаг: мы будем в Евросуд по правам человека этот вопрос выносить”, – объяснил президент организации.

По словам Грода, это способ “привлечь внимание к положению украинцев в России, и что Россия занимается серьезными, грубыми нарушениями прав человека в России, в Крыму и на Донбассе”.

Контекст:

Между Россией и Украиной испортились отношения в 2014 году после оккупации Москвой Крыма и начала вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой областях.

Боевые действия ведутся на Донбассе между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Единственный в стране корги-полицейский дослужился до пенсии

23.12 / Лаборатории Роспотребнадзора переведены на усиленный режим

06.08 / “Чертова легенда”. 72-летний Оззи Осборн взобрался на спинку дивана в шапке викинга. Поклонники надеются, что он пишет новый альбом

26.07 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

23.06 / Гордон пригрозил россиянам выдворением после «возвращения» Крыма

08.12 / Санитарные требования к школам в условиях COVID-19 продлили до 2022 года

20.05 / В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

09.07 / Минэкономики о штрафе в 326 млн грн. “Новой почте”: Подготовлен законопроект, чтобы не допускать таких случаев

02.01 / В Офисе президента анонсировали азиатское турне Зеленского

06.05 / Бузовой провели операцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика