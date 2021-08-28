Сильно похудевшая Полина Гагарина попрощалась с “Новой волной”

Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой выразила свою признательность организаторам фестиваля “Новая волна”. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы у подписчиков.

На фотоснимках мини-коллажа, опубликованного в микроблоге, красотка предстала в красном платье “в пол” с открытым декольте и длинным разрезом юбки, открывающим взору зрителя её стройную ножку. Положив одну руку на перила балкона гостиничного номера, послужившего местом съемки, а вторую оперев на слегка выгнутое бедро, Полина Гагарина пронзительным взглядом смотрит в объектив фотокамеры. “Опаздываю с постом, но залетаю в вагон уходящего поезда! Новая Волна, ты пролетела также быстро, как это лето! Музыкально, весело, в суете, в быстрых объятиях, вспышках, интервью, в тепле, гостеприимстве и своей особенной атмосфере!” – такими словами охарактеризовала свои эмоции по поводу завершившегося фестиваля хозяйка аккаунта. Резюмируя откровения, исполнительница поблагодарила всех организаторов музыкального форума, и персонально – композитора Игоря Крутого.

Стоит отметить, что немалая часть подписчиков, вопреки оптимистичному настроению поста, выразила сильную озабоченность чрезмерной худобой певицы, которая, по их мнению, стала характерной для Гагариной в последнее время. Абсолютное же большинство поклонников, напротив, выразило немалое восхищение стройным внешним видом любимицы, попутно отдав должное её эффектному наряду. За сутки публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.