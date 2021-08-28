 

Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на Играх в Токио

28.08.2021, 19:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийские спортсмены завоевали 14 медалей на Паралимпийских игр в Токио, в том числе четыре золотые и десять бронзовых наград.

Так, награду вышей пробы завоевали легкоатлет Александр Яремчук в беге на 1,5 тыс. метров, а также пловец Андрей Граничка на дистанции 100 метров брассом и пловец Роман Жданов на дистанции 150 метров комплексным плаванием, передает РИА «Новости».

Также золото взяла Елена Прокофьева в соревнованиях по настольному теннису в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Бронзовые награды завоевали Елена Крутова и Алексей Леонов в смешанных соревнованиях в стрельбе из лука, легкоатлет Александр Костин в беге на дистанции 5 тыс. метров и легкоатлетка Анастасия Соловьева в беге на дистанции 4 тыс. метров.

Российские пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова заняли третье место в заплывах на 150 метров и 200 метров комплексным плаванием соответственно.

Также бронзу выиграл спортсмен Юрий Ноздрунов в полуфинале турнира по настольному теннису и игроки в настольный теннис Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника. 

Рапирист Никита Нагаев занял третье место в фехтовании на рапирах на колясках. Такого же результата добилась и рапиристка Людмила Васильева в фехтовании на колясках.

Согласно данным на 28 августа, российские спортсмены занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады с 40 наградами, в том числе 13 золотыми, 7 серебряными и 20 бронзовыми.

Первое место занимает сборная Китая. На ее счету 79 медалей, среди которых 31 золотая, 22 серебряных и 26 бронзовых. На втором месте разместились спортсмены из Великобритании с 43 наградами, в том числе 16 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых.

В пятницу российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.



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