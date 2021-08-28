 

Талибы призвали страны Запада сохранить дипотношения с Афганистаном

28.08.2021, 19:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвижение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) призывает США, Великобританию и другие страны Запада сохранить дипломатические отношения с Афганистаном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов Забихулла Муджахид.

«Мы призываем США, Великобританию и другие западные страны сохранить дипломатические отношения с Афганистаном», – приводит его слова ТАСС.

Также представитель талибов заявил, что движение осуждает удар США по территории Афганистана и настаивает на том, что США должны были заранее предупредить о готовящейся операции с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Американцы должны были проинформировать нас («Талибан») перед нанесением авиаудара. Это было явным нападением на афганскую территорию, в результате которого погибли двое человек, а две женщины и ребенок получили ранения», – сказал он.

Муджахид добавил, что «Талибан» объявит состав нового правительства Афганистана в течение недели. По его словам, к настоящему времени уже назначены губернаторы и начальники полиции 33 из 34 афганских провинций. Представитель движения также отметил, что пока сложно говорить о том, войдут ли женщины в состав нового кабмина, так как это решение будет приниматься вышестоящими лидерами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.



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