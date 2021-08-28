Захарова высмеяла угрозу Кулебы «испортить жизнь» Поклонской

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим обещанием «испортить жизнь» депутату Госдумы, бывшему прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», – указала дипломат в Telegram.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство.

Сама Поклонская призвала Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь».