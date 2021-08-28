Мнение: Талибан возобновил подачу воды в Иран

Талибан возобновил подачу воды в Иран.

Талибы открыли запоры на реке Гильменд, чтобы вода попала в переживающую засуху провинцию Систан в Иране.

Допуск воды был закрыт бывшим правительством Афганистана, которое послушно и беспрекословно выполняло санкции США против Ирана.

Так сказать, демонстрируют адекватность. Кстати, в вопросе "водной блокады" Талибан действует адекватнее Украины.

—