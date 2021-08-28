 

Мнение: Талибан возобновил подачу воды в Иран

28.08.2021, 19:48, Разное
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Талибан возобновил подачу воды в Иран.
Талибы открыли запоры на реке Гильменд, чтобы вода попала в переживающую засуху провинцию Систан в Иране.
Допуск воды был закрыт бывшим правительством Афганистана, которое послушно и беспрекословно выполняло санкции США против Ирана.
Так сказать, демонстрируют адекватность. Кстати, в вопросе "водной блокады" Талибан действует адекватнее Украины.

Источник: Colonel Cassad



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