 

Папа Римский развёлся с супругой

28.08.2021, 19:31, Разное
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Пресс-служба Ватикана заявила о разводе главы Католической церкви Франциска с его супругой Алехандрой Грейон-и-Молина. В качестве причины развода названа неспособность Алехандры родить сына, что ставит под угрозу престолонаследие в Ватикане. 

Супруги сохраняют при этом тёплые отношения. Папа Франциск особой буллой закрепил за бывшей супругой титул Почётной Мамы Римской. 

«Его Святейшество очень переживает по этому поводу, однако он был вынужден принять такое решение после многочисленных просьб паствы и коллегии кардиналов. За тридцать лет счастливого брака Её Святейшество родила понтифику троих прекрасных дочерей, но по закону лишь мужчина может наследовать трон Святого Петра», – сообщил пресс-секретарь Святого Престола Хуан Бреха-и-Консепсьон. 

Напомним, что последней женщиной, стоявшей во главе католической церкви, была папесса Иоанна в IX веке. После её смерти коллегия кардиналов навсегда закрепила правило о наследовании Святого Престола только мужчинами. Поделят епархии  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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