Суд в Киеве арестовал подозреваемого в поджоге офиса омбудсмена. Он может выйти под залог

“По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева суд взял под стражу мужчину, который пытался поджечь двери офиса омбудсмена и Верховного Суда на столичном Печерске”, – сказала она.

Подозреваемому определили альтернативу в виде залога на сумму около 95 тыс. грн.

Проект “Ґрати” уточняет, что подозреваемым является 51-летний Константин Мельник. В прокуратуре журналистам рассказали, что мотив поджога – недовольство тем, как государственные органы рассматривают его “личный вопрос”.

Контекст:

26 августа в офис омбудсмена в Киеве мужчина бросил “коктейль Молотова” и пытался поджечь здание Верховного Суда. Горели двери обоих зданий, никто не пострадал. Подозреваемого задержали, он пытался скрыться на моноколесе.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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