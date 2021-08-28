 

В Польше сообщили о росте количества нелегальных мигрантов из Беларуси

28.08.2021, 19:14, Новости дня
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Отмечается, что в пятницу польские пограничники задержали 40 иностранцев, еще 90 попыток незаконного пересечения не допустили.

Liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy z * do * znów wzros * a.Wczoraj tj.27.08 takich prób by * o 130.Stra * nicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców, pozosta * e 90 prób zosta * o udaremnionych * Zapowiada si * pracowity weekend.#WspólneBezpiecze * stwo

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2021

Среди задержанных – 14 граждан Сирии, их у границы ждал соотечественник с видом на жительство в Швеции, уточнили в пограничной службе в Twitter.

“Мужчина приехал на автобусе, чтобы увезти мигрантов, – его тоже задержали”, – добавили в ведомстве.

Wczoraj stra * nicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców,którzy nielegalnie przekroczyli granic * z * do * .W * ród nich grup * 14 ob.Syrii, na któr * pod granic * oczekiwa * ich rodak(posiada szwedzk * kart * pobytu).M * czyzna przyjecha * busem,aby wywie * imigrantów-zosta * równie * zatrzymany

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2021

С начала августа в Польше зафиксировали около 3,2 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, 950 человек задержали, более 1,1 тыс. находится в центрах содержания нелегальных мигрантов, подчеркнула пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска, пишет агентство PAP.

Контекст:

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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