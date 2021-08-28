В субботу в Украину прибудут в общей сложности три самолета с эвакуированными из Афганистана – МИД Украины

“На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР (Главного управления разведки. – “ГОРДОН”) Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того как состоятся все процедуры, проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию”, – сказал дипломат.

Посадка третьего борта ожидается сегодня вечером, отметил Енин.

“Рассадка” проходила в том числе в столице Пакистана Исламабаде, уточнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным, речь идет о двух гражданских бортах и одном военном самолете.

Два самолета с эвакуированными из Афганистана уже приземлились в аэропорту Борисполь.

На одном из них – 75 человек, сообщил журналистам министр обороны Украины Андрей Таран.

Контекст:

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

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