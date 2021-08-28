 

Алена Апина оригинально презентовала предстоящие гастроли: “Не вышла росточком!”

28.08.2021, 19:10, Разное
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Популярная певица Алена Апина разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой довольно оригинальным образом пояснила подписчикам о предстоящих гастролях. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Главной визуальной составляющей публикации стала пара фотоснимков, на которых исполнительница позирует на фоне стены с закрепленной в верхней части баскетбольной корзиной, оформленной в национальных цветах российского флага. Сама 57-летняя Алена Апина сфотографирована одетой в типично молодежном стиле – черный топ, синие джинсы-“дранки” и такого же цвета джинсовый жакет. В качестве обуви экс-вокалистка группы “Комбинация” избрала разноцветные кроксы, волосы же она решила оставить без укладки. Приподнятый подол пиджака приоткрывает большую часть обнаженного живота красотки, радующего своим стройным видом. Взгляд хозяйки аккаунта на фото устремлен вверх, мысленно пытаясь “достичь” высоко расположенного спортивного аксессуара.

“Не вышла росточком! Поэтому, соберу-ка лучше вещички, встречу музыкантов своих, напою их чаем и поедем мы опять в славный город Ярославль. Песни петь. Любит нас волжский житель. И эта любовь – взаимна!” – такой пространной тирадой сопроводила фотоснимок хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что часть подписчиков с энтузиазмом восприняла сообщение о гастролях Апиной и поспешила поинтересоваться подробностями концертного её графика. Большинство же поклонников предпочло традиционно похвалить внешний вид любимицы, особенно отметив стройную фигуру звезды.



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