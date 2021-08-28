 

Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

28.08.2021, 19:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРодители могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы «зачет-незачет», сообщила замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем – изобразительное искусство, музыка и физическая культура – может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», – приводит РИА «Новости» Зырянова.

Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ИЗО, физкультуру и музыку не следует выводить в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми.

Ранее Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ почти по всем предметам.



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