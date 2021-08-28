 

Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве

28.08.2021, 19:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве.

«Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах», – сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что в ходе проверки установят все причины и обстоятельства драки.

Ранее 49 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Драку устроили не менее 10 человек из стран Средней Азии.

В тот же день в одном из московских хостелов несколько десятков мигрантов устроили драку, их задержали правоохранители и арестовали на 12 суток.



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