На Солнце зафиксировали новую череду вспышек

Ученые третий день подряд фиксируют на Солнце череду вспышек, сообщил центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

За минувшие сутки ученые отметили семь вспышек класса C. Утром в субботу они зафиксировали более мощную вспышку класса М. В четверг, 26 августа, на Солнце произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, передает РИА «Новости».

На следующий день американская исследовательница Сангита Абду Джиоти сообщила, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключение интернета по всему миру. По ее словам, для разных кабелей риск будет различаться.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Заведующий лабораторией Сергей Кузин заявлял, что облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.

Ранее российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» засекла необычные остатки термоядерной сверхновой звезды, которая взорвалась около 40 тыс. лет назад.