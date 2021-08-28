Мнение: Яркая личность о разнице между Америкой и Россией

Никогда России не стать святым американским раем.

Но все же, почему бы не противопоставить жену Хрущева жене Кеннеди?

В СССР, например, мужа Хрущевой просто отправили в отставку на пенсию. А в США мужа Джеки Кеннеди прилюдно убили.

PS. Для тех, кто не в курсе, кто этот яркий гигант мысли и отец русской демократии https://echo.msk.ru/guests/810042-echo/

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