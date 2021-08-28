Снова за рулём! – Личное мнение

Звезду Ютуба и дорожных новостей Бочкарёву на днях обокрали. С припаркованного Гелендевагена сняли мерседесовский шильдик и похитили запчасти на сумму около 200 тысяч рублей.



Фото: Соцсети

Наталья обратилась в полицию, чтобы найти злоумышленника. Как ездить теперь на автомобиле, если с него украли звезду и радиатор?

Пока дело расследуется полицией, я подумала: а почему Наталья вообще пользуется автомобилем?

Два года не прошло ещё с момента, когда актрису поймали на дороге — суд отнял права на меньший срок?

И действительно, полезла гуглить — Бочкарёву за отказ от медицинского освидетельствования лишили права управления транспортным средством всего на 1 год и 8 месяцев. Который, судя по всему, истёк.

Я искренне не понимаю, почему такое мягкое наказание прописано у нас в правилах. Подразумевается, что человек исправится, лишившись прав на год и несколько месяцев?

Я очень сочувствую всем потерпевшим от краж, но в данном случае — вижу, что сама судьба против того, чтобы Наталья садилась за руль.

Какое наказание вы считаете справедливым?

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