 

В Афганистане уничтожены два боевика ИГ в результате удара США

28.08.2021, 18:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДва главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) ликвидированы, еще один ранен в результате авиаудара США в Афганистане, сообщил генерал-майор Хэнк Тэйлор на брифинге в Пентагоне.

«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», – цитирует ТАСС Тэйлора. 

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.



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