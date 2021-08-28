 

«Зеленые» предложили меры поддержки для хозяев животных из приютов

28.08.2021, 18:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Зеленые» предлагает оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, в частности бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев.

«Важно помогать, поощрять именно тех, кто ответственно относится к домашним животным. Безнадзорных животных на улицах не будет не тогда, когда человек их будет стерилизовать или истреблять, а тогда, когда не будет выбрасывать домашних животных на улицу», – приводятся слова сопредседателя «Зеленых» Сергея Шахматова на сайте партии. 

Отмечается, что «Зеленые» предлагают создать систему страхования для домашних животных. «Заболел питомец – и это не становится для хозяина финансовым ударом, ему понятно, куда идти и что делать. Особую обязательную государственную поддержку мы предлагаем оказывать тем людям, кто берет животных из приютов. Например, это может быть единовременная выплата и бесплатное оформление страховых полисов на лечение питомцев», – сказал Шахматов. 

Сопредседатель «Зеленых» посетил приют «Душа Бродяги» в Калужской области, а также центр реабилитации животных «Кай» в Калуге, где содержатся животные-инвалиды и те, кто нуждается в постоянном медицинском присмотре. 

«Сейчас в стране есть колоссальный запрос на создание негосударственных приютов. Для их владельцев также жизненно необходимо создавать меры государственной поддержки. Например, снижение арендной ставки на землю или пониженные тарифы на электроэнергию», – сообщила руководитель приюта и центра реабилитации Елена Шмелева. 

По данным Ассоциации «Благополучие животных», на сегодняшний день в РФ около 700 тыс. безнадзорных собак. При этом в 60 регионах зарегистрировано всего около 460 приютов и мест временного содержания животных. Средняя вместимость одного приюта составляют порядка 150-250 собак. То есть по сейчас на помощь могут рассчитывать не более одной шестой части бездомных собак. 

Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.



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