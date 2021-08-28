 

В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах

28.08.2021, 18:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрактика регулярных медосмотров в школах, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна быть возобновлена, большинство регионов уже вернулись к прежнему режиму проведения профилактических медицинских осмотров, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена», – цитирует ТАСС замминистра. 

Также он отметил, что порядка 500 тыс. несовершеннолетних, у которых был выявлен коронавирус, – школьники. По его словам, учащиеся находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавируса.

Ранее Салагай заявил, что более полумиллиона российских школьников переболели коронавирусом или борются с ним в настоящее время. 

В субботу глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет. 



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