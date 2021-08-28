Суд назначил Тиллю Линдеманну 6 месяцев исправительных работ в группе «Любэ»

Краснопресненский районный суд приговорил гражданина ФРГ Тилля Линдеманна к исправительным работам по обвинению в плагиате хита Аркадия Укупника. Отбывать наказание музыкант будет в качестве бэк-вокалиста группы «Любэ».

Суд принял во внимание патриотическую позицию Тилля Линдеманна и его отношение к победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Также причиной столь мягкого наказания стало ходатайство лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Ему очень понравилось, как Линдеманн исполнил песню «Любимый город», и он бы хотел спеть с ним дуэтом и другие советские и российские шлягеры, такие как «Катюша», «Потому что мы пилоты», «Комбат» и «Не думай о секундах свысока». Согласно решению суда, немецкий музыкант будет обязан давать не менее 2 выступлений в неделю на безвозмездной основе.

«Я рад, что всё так легко обошлось. Моему коллеге из группы Sabaton вообще пришлось отсидеть в СИЗО. В России это нормальная практика, так что удивляться этому не стоит, хотя, конечно, для меня это стресс. С Николаем мы наверняка сработаемся. Он уже учит меня некоторым русским словам, которых я раньше не знал. Никогда бы не подумал, что в вашем языке так много разных слов, не считая матерных», – рассказал Тилль Линдеманн.

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